Grave frontale fra due auto (FOTO): 5 feriti e una persona estratta dalle lamiere con le pinze idrauliche

CESIOMAGGIORE. Purtroppo anche durante la vigili di Natale si sono verificati diversi incidenti in Veneto. Ieri, 24 dicembre, alle 18e30 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada provinciale 1 in via Busche a Cesiomaggiore per un incidente stradale tra due auto.





Complessivamente sono stati cinque i feriti che sono stati soccorsi dai sanitari. Nel frattempo i pompieri arrivati da Feltre hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da un’auto una persona rimasta incastrata fra le lamiere del mezzo incidentato.





Come già anticipato tutti i feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem che è giunto sul luogo dell’incidente con più ambulanze. Tutti i feriti sono stati successivamente trasferiti in ospedale dove si trovano tutt’ora ricoverati.





I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro che saranno utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e ricostruire le eventuali responsabilità. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate intorno alle 20.