Terribile impatto tra due auto e coinvolto un terzo mezzo (FOTO), due persone restano bloccate tra le lamiere

Una donna è stata portata in gravi condizioni all'ospedale. Sono in totale cinque le persone soccorse. Nell'incidente coinvolto un terzo veicolo

BORGO VALBELLUNA. E' di cinque feriti e auto distrutte il bilancio del grave incidente sulle strade Bellunesi.

L'allerta è scattata intorno alle 17 di oggi, sabato 30 dicembre, quando i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Strada provinciale 1 in località Lentiai nel Comune di Borgo Valbelluna.





Per cause in corso di accertamento si è verificato un violento impatto tra due auto con il coinvolgimento di una terza vettura: cinque persone sono rimaste ferite.





I pompieri arrivati dal distaccamento di Feltre e con i volontari del basso feltrino, hanno messo in sicurezza l'area e poi hanno estratto, da una vettura su cui viaggiavano quattro persone, due occupanti bloccati nell'abitacolo.





Una donna è rimasta gravemente ferita, necessarie le cure anche per il conducente dell'altra auto. Illeso il guidatore del terzo mezzo.

Tutti i feriti sono stati stabilizzati dal personale sanitario del Suem e sono trasferiti da cinque ambulanze in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi e hanno deviato il traffico della provinciale rimasta chiusa per circa due ore.