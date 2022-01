Grave frontale tra due auto in val di Sole: tre feriti, due persone trasportate in elicottero al Santa Chiara

L'allerta è scattata in val di Sole all'altezza del centro abitato di Commezzadura. Due persone trasferite in elicottero all'ospedale di Trento, un altro ferito portato a Cles

MALE'. Grave incidente in val di Sole per un frontale tra due auto: tre i feriti che sono stati trasferiti all'ospedale.

L'allerta è scattata intorno 20 di oggi, venerdì 28 gennaio, lungo la strada statale 42 all'altezza del distributore di benzina del centro abitato di Commezzadura.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si è verificato un violento scontro frontale tra due vetture.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza, vigili del fuoco di Commezzadura con il supporto del copro di Malè e carabinieri per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico.

Le forze dell'ordine hanno isolato e messo in sicurezza l'area, mentre i pompieri sono intervenuti con le pinze idrauliche per liberare i feriti dalle lamiere. Poi l'equipe medica ha prestato la prima assistenza alle persone rimaste coinvolte nell'incidente.

Nel frattempo da Trento si è alzato in volo l'elicottero che nel giro di pochi minuti è atterrato alla piazzola di Commezzadura.

I feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario, due persone sono state elitrasportate all'ospedale Santa Chiara di Trento mentre un'altra è stata accompagna in ambulanza al nosocomio di Cles.