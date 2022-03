Grave incidente a Bedollo, scontro tra una moto e un'auto. Due ragazzini feriti, uno trasportato in elicottero in emergenza

L'incidente è avvenuto in via Ronchi poco sotto la chiesa del Paese. Dalle prime ricostruzioni la moto avrebbe impattato con l'auto e i due giovani sarebbero stati sbalzati uno sul parabrezza e l'altro a terra

BEDOLLO. Grave incidente questa sera, intorno alle 18, a Bedollo in via Ronchi. Coinvolti due minori, dalle prime informazioni si tratterebbe di due ragazzini di circa 15 anni, che sarebbero stati entrambi in sella a una motocicletta. I due, per ragioni ancora da appurare, si sarebbero scontrati con un'auto e sono stati sbalzati dal loro mezzo per finire uno per sbattere violentemente a terra e l'altro contro il parabrezza della macchina.

A riportare le conseguenze peggiori è stato il primo che è rimasto gravemente ferito. Subito sono stati allertati i soccorsi e vista la gravità della situazione è stato chiamato l'elicottero che da Trento si è diretto verso l'Altopiano di Piné per raggiungere il luogo dell'incidente.

Una volta sul posto, sbarcato il personale medico, il giovane è stato caricato a bordo e portato d'urgenza all'Ospedale Santa Chiara. Meno gravi le condizioni dell'altro giovane che, invece, è stato soccorso dai sanitari giunti sul posto con due ambulanze e un'autosanitaria.

Mobilitati i vigili del fuoco della zona che sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area, per garantire il servizio tecnico all'elicottero e per ripulire la strada dai detriti e dai pezzi dei due veicoli incidentati. I carabinieri indagano sulle cause dell'incidente e per ricostruire la dinamica dell'accaduto.