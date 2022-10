Grave incidente sul lavoro in val di Sole, il 40enne che si tagliato le dita con un macchinario trasferito in elicottero all'ospedale di Peschiera

L'incidente è avvenuto in val di Sole nel corso di alcune lavorazioni di legname con un macchinario. Un 40enne trasferito in elicottero all'ospedale di Peschiera

PELLIZZANO. E' stato trasferito all'ospedale di Peschiera il 40enne che è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente sul lavoro in val di Sole.

L'allerta è scattata intorno alle 17.30 di oggi, lunedì 17 ottobre, all'interno di uno stabilimento produttivo a Pellizzano.

Secondo le prime ricostruzioni, il 40enne di Vermiglio era intento a effettuare alcune lavorazioni con il legname quando si è tagliato alla mano (Qui articolo).

Una grave amputazione di alcune dita e il lavoratore si è precipitato alla sede della ambulanze per chiedere aiuto e per poter ricevere le prime cure.

Il personale sanitario ha prestato la prima assistenza e contestualmente ha attivato l'elicottero che è decollato con a bordo l'equipe medica d'urgenza verso la val di Sole.

Il 40enne è stato stabilizzato e quindi è stato elitrasportato all'ospedale di Peschiera, non è in pericolo di vita ma l'incidente è stato molto grave.

Le operazioni di soccorso sono state supportate dai vigili del fuoco di Pellizzano e seguite dai carabinieri.