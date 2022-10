Il dramma di Matteo, fratello di Andrea Bertoldi, che da vigile del fuoco ha ricevuto la chiamata di intervento poco dopo l'incidente

Sono moltissime le persone che in queste ore stanno esprimendo il proprio cordoglio per la scomparsa di Andrea Bertoldi morto nella tarda serata di venerdì 7 ottobre in un incidente in moto. Il sindaco di Arco, Alessandro Betta: ''Un dramma del genere ti toglie ogni parola". La Cerimonia Funebre avrà luogo martedì 11 ottobre alle ore 10.30 nella Chiesa Parrocchiale di S.Giuseppe a Rione Degasperi, Riva del Garda

RIVA DEL GARDA. “Vogliamo ricordare Andrea, trafitti dal dolore. Ricordandone la simpatia, la genuinità e la sua grande dedizione al lavoro e alla famiglia”. Usano queste parole attraverso i social le “Macellerie di Montagna” per ricordare Andrea Bertoldi, l'uomo di 43 anni morto tragicamente nella scorsa notte in un incidente in moto (QUI L'ARTICOLO). “Difficilmente riusciremo a superare questo momento di dolore – viene scritto - un abbraccio enorme al papà Albino e a tutta la famiglia”.

Un messaggio a cui viene allegato anche un video che mostra Andrea orgoglioso del proprio lavoro, della propria attività di famiglia conosciuta nell'Alto Garda e in tutto il Trentino. Stiamo parlando La Macelleria Bertoldi.

Una tragedia, quella successa attorno alle 23.30 di venerdì 7 ottobre ad Arco, nella frazione di Varignano all'altezza della rotonda di via Fornaci, che è avvenuta assieme ad una drammatica fatalità. Quando i vigili del fuoco di Arco hanno ricevuto la chiamata ad essere presente in caserma c'era anche il fratello di Andrea, Matteo Bertoldi, che proprio quella sera aveva il ruolo di caposquadra.

I vigili del fuoco erano presenti già in caserma perché, assieme alle autorità locali, stavano inaugurando la nuova autobotte del corpo. Un momento di spensieratezza, di ritrovo, che si è però interrotto bruscamente.

A raccontarlo è il sindaco di Arco che era presente sul posto e che conosce molto bene la famiglia Bertoldi. “Li conosco fin da bambino ed è una tragedia immane. Un dramma del genere ti toglie ogni parola” ci spiega al telefono il sindaco Alessandro Betta.

“Eravamo tutti assieme in caserma e con noi c'era anche Matteo Bertoldi, fratello di Andrea. Era un momento di ritrovo – ci racconta – atteso da tanti e la serata si stava concludendo quando ad un certo punto è arrivata la chiamata di un intervento di soccorso”.

Nessuno poteva immaginare che a bordo di quella moto uscita di strada ci fosse proprio Andrea. Matteo è rimasto in caserma a coordinare le operazioni di supporto per l'arrivo dell'elicottero mentre altri suoi colleghi vigili del fuoco si sono portati immediatamente sul posto. Solo successivamente sono venuti a conoscenza che la tragedia riguardava il fratello di un loro amico e collega.

Una parte della squadra, assieme al comandate, si è quindi portata immediatamente in caserma dove hanno dato la drammatica notizia al loro collega al quale si sono stretti tutti attorno in un momento di dolore immenso per poi accompagnarlo sul luogo dell'incidente.

La Cerimonia Funebre di Andrea Bertoldi avrà luogo martedì 11 ottobre alle ore 10.30 nella Chiesa Parrocchiale di S.Giuseppe a Rione Degasperi, Riva del Garda. (QUI IL NECROLOGIO)