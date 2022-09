Il maltempo devasta le Marche (VIDEO), sei persone sono morte: interi paesi travolti da acqua e fango

Sono in corso le ricerche di diversi dispersi, in azione i vigili del fuoco e la protezione civile. L’allarme a Cantiano nella notte e poi in tutta la provincia di Ancona

ANCONA. Sono sei al momento le vittime della terribile ondata di maltempo che nelle scorse ore ha colpito le Marche. Il numero è stato confermato dalla Protezione civile e dalle autorità locali ma ci sarebbero ancora dei dispersi.

Temporale, fortissima pioggia, fiumi e torrenti straripati. In diversi comuni i vigili del fuoco e la protezione civile sono al lavoro per cercare di aiutare i cittadini. Case allagate fino al primo piano, strade come torrenti e fiumi in piena che minacciano interi paesi. Diverse auto sono state portate via dalla violenza dell'acqua.

A far paura è stata l'ondata di piena del fiume Misa. Il comune di Senigallia nelle scorse ore ha chiesto ai propri cittadini di tenersi lontano dagli argini e di rimanere in casa, portandosi ai piani alti.

Sono moltissimi i comuni che stanno affrontando una situazione davvero difficile e numerosi territori si trovano completamente isolati.