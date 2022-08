In macchina, bici e moto d'acqua, forze dell'ordine in campo per il weekend di Ferragosto: intensificati i controlli in tutto il Trentino

Aumento dei servizi di prevenzione oltre che nella città di Trento anche nel comune di Riva del Garda e grazie all’intervento del reparto Prevenzione Crimine di Milano nel comune di Pinzolo fino a Madonna di Campiglio