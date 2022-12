In Trentino in arrivo due nuovi vaccini per proteggere la popolazione: ecco di cosa si tratta

TRENTO. Novità per quanto riguarda il calendario provinciale delle vaccinazioni per gli adulti. Sono infatti in arrivo due nuovi vaccini per proteggere la popolazione da pneumococco ed Herpes Zoster. A decidere la nuova introduzione è stata oggi la Giunta provinciale su indicazione dell'assessora alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana.

Nel dettaglio per i vaccini antipneumococcici, per la coorte dei 65enni e per i soggetti fragili a partire dai 18 anni, viene sostituito il vaccino 13-valente con il più recente vaccino 20-valente e viene completata la vaccinazione con vaccino 23-valente, mentre per il vaccino per l'herpes zoster viene introdotto, sempre per i 65enni e i soggetti fragili dai 18 anni, il nuovo vaccino ricombinante adiuvato, in sostituzione del vaccino vivo attenuato che sino ad oggi era l'unico in commercio.

"Questo aggiornamento - commenta l'assessore Segnana - garantisce alla alla popolazione una più elevata tutela della salute dai rischi di complicanze che possono derivare dal pneumococco e dall'Herpes Zoster, poiché i nuovi vaccini hanno un'efficacia maggiore. Nel dettaglio il vaccino antipneumococcico 20-valente ha una maggiore copertura rispetto al precedente, mentre quello contro l'Herpes Zoster ha un'efficacia intorno al 97% nei 50enni e al 91% nelle persone ultrasettantenni, quando il precedente si fermava al 70% nei 50enni".

In attesa dell'aggiornamento del Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) 2017-2019, che risulta ormai scaduto, i due nuovi vaccini sono già stati introdotti in alcune regioni.