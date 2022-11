Incendio a Trento, in fiamme un furgone (FOTO e VIDEO): danneggiata anche un'auto

TRENTO. Vigili del fuoco in azione nella tarda serata di ieri in via lung'Adige Luigi Braille a poca distanza dal giardino Massimiliano I d'Asburgo per l'incendio di un mezzo.





Ad andare a fuoco è stato un furgone parcheggiato, le fiamme hanno completamente distrutto la parte anteriore e sono poi finite per danneggiare anche un'auto vicina.

L'allarme è scattato poco dopo le 23. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco permanenti e i carabinieri. La strada è stata bloccata per consentire le operazioni di spegnimento.

Sono in corso gli accertamenti per capire quali possano essere state le cause dell'incendio. Non ci sono stati fortunatamente feriti.