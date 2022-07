Incidente in montagna, vede la moglie ruzzolare per 20 metri nel ghiaione e per lo spavento sviene. Entrambi trasportati in ospedale

E' successo nel sentiero 560, che passa sotto la Torre di Valgrande in Civetta. Una escursionista 68enne tedesca, che faceva parte di una comitiva di 10 persone, è scivolata a lato del tracciato, ruzzolando per una ventina di metri nel ghiaione sottostante. Il marito che ha assistito alla scena per lo spavento ha perso i sensi