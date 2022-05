La moto perde aderenza e si schianta contro il guardrail, muore la passeggera di 29 anni: sbalzata nella scarpata oltre le protezioni

La tragedia si è verificato sulla strada statale 421 tra Molveno e San Lorenzo Dorsino. Diverse le unità dei soccorritori attivate per gestire l'emergenza, compreso l'elicottero. Il conducente ferito, la ragazza di 29 anni è morta

Foto d'archivio

MOLVENO. Un giro in moto si è trasformato in tragedia sull'Altipiano della Paganella, una ragazza di 29 anni è morta mentre il compagno è uscito praticamente illeso dall'incidente.

L'incidente è avvenuto intorno alle 15 di oggi, domenica 22 maggio, lungo la strada statale 421 tra Molveno e San Lorenzo Dorsino.

Secondo le prime ricostruzioni, la coppia stava viaggiando a bordo della stessa moto quando si è abbattuto il violento e improvviso temporale che ha interessato ampie zone del Trentino.

La coppia è arrivata all'altezza di un tratto a "S", cioè curva e controcurva, ma le ruote hanno perso aderenza per il fondo stradale reso sdrucciolevole dall'acqua e il conducente non è riuscito a mantenere il controllo del mezzo.

A quel punto la moto ha iniziato a scivolare sull'asfalto per andare a sbattere contro il guardrail: il conducente è riuscito a restare in strada mentre la ragazza di 29 anni è stata sbalzata dal veicolo.

La 29enne ha superato il guardrail e quindi è caduta lungo il salto di roccia di una ventina di metri tra arbusti e sassi per fermarsi a ridosso del sentiero circumlacuale di Molveno.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza della Croce bianca di Fai della Paganella, vigili del fuoco di Molveno con il supporto del corpo di San Lorenzo in Banale, soccorso alpino di Molveno e San Lorenzo e carabinieri di Riva del Garda.

L'incidente è apparso fin da subito estremamente grave e da Trento è decollato l'elicottero con l'equipe medica d'urgenza che si è alzato in volo in direzione della Paganella.

Nel frattempo il personale sanitario si è preso carico del conducente alla guida della moto, mentre i soccorritori hanno raggiunto la ragazza per le attività del caso.

Nonostante le tempestive e lunghe manovre, la 29enne però non ce l'ha fatta: troppo gravi le ferite riportate nel terribile incidente, la ragazza ha perso la vita. Lievi invece le ferite per il compagno, visibilmente sotto shock per la tragedia.