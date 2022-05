Tragico destino per Barbara De Donatis di soli 29 anni, avrebbe dovuti sposarsi a luglio. Il drammatico incidente a Molveno

La giovane è stata sbalzata dalla moto sulla quale stava viaggiando per poi precipitare in una scarpata. Nonostante i tentativi di soccorrerla la 29enne Barbara De Donatis è morta prima di arrivare in ospedale

MOLVENO. Una tragica fatalità. Non ci sono altre parole per descrivere l’incidente in cui ha perso al vita la 29enne di Vestone Barbara De Donatis. La giovane, la scorsa domenica, si trovava in Trentino assieme al fidanzato Andrea per una gita.

Intorno alle 15 di ieri il drammatico incidente, avvenuto sull’Altipiano della Paganella, nel comune di Molveno. La coppia si era rimessa in viaggio, a bordo della stessa moto, in direzione di San Lorenzo Dorsino, lungo la strada statale 421.

In quello stesso momento era scoppiato un temporale che aveva reso l’asfalto scivoloso. Nonostante la velocità non fosse elevata, le ruote della moto sulla quale viaggiavano i due fidanzati hanno perso aderenza e Andrea non è riuscito a mantenere il controllo del mezzo. La moto ha iniziato a scivolare sull’asfalto sbattendo contro il guardrail: il conducente è riuscito a restare in sella mentre la 29enne è stata sbalzata dal veicolo.

La giovane, sbalzata oltre il guardrail, è precipitata da un’altezza di circa 20 metri, cadendo tra arbusti e sassi per fermarsi a ridosso del sentiero circumlacuale di Molveno. Nonostante i tentativi di soccorrerla la 29enne è morta prima di arrivare in ospedale. Il fidanzato invece ha riportato solo alcune ferite lievi.

De Donatis, laureata all’Università di Verona, di lavoro faceva la logopedista. Nonostante la giovane età aveva già fatto molte esperienza: in ospedale a Desenzano per la Asst del Garda e poi nella clinica di Villa Barbarano a Salò. La ragazza abitava a Vestone, in Valsabbia, dove conviveva assieme al fidanzato: i due avrebbero dovuto sposarsi a luglio.