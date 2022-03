La storia di Martino, il cane ipovedente che cerca casa in Trentino: ''Dopo un passato difficile ha bisogno di una famiglia che lo ami''

Per tutta la sua vita ha vissuto in spazi stretti, dove era costretto a mangiare, sporcare e dormire. Ora è arrivato in Trentino e i volontari di Zampa Trentina stanno cercando una famiglia per lui

TRENTO. Per gran parte della sua vita è stato costretto a vivere in spazi stretti dove mangiava, sporcava e dormiva. Ora dal Sud è arrivato in Trentino e cerca una nuova casa, una famiglia che possa dimostrargli quell'amore che in passato non ha avuto. E' questa la storia di Martino, un cane ipovedente pronto a dimostrare tutto il suo affetto per la famiglia che decide di accoglierlo.



Il suo è di certo un passato difficile e ad occuparsene sono i volontari di Zampa Trentina che al momento lo hanno in stallo. Inizialmente le prime informazioni sul cane è che avesse 2 anni perché così dicevano le carte ma subito si è intuito che potesse averne di più. Pochi giorni fa Martino è stato sottoposto a un'accurata visita veterinaria e sono emerse un po' di sorprese. Gli anni, secondo il veterinario, sono almeno 8. Inoltre Martino non vede da un occhio ed è ipovedente dall'altro.

“Sicuramente – spiegano da Zampa Trentina - il grave deficit nella vista per lui non è un handicap perché passeggia, corre, gioca e fa tutto senza alcun problema, anzi. È un cane attivo che può accompagnarvi in camminate di ore e ore in montagna. Tuttavia essere ipovedenti unito a una certa possessività sul cibo lo può portare ad avere reazioni impreviste e sgradevoli se l'approccio con lui è improvviso. Per questo motivo abbiamo deciso di escludere adozioni in presenza di bambini piccoli”.

Martino rimane comunque un cane coccolone e socievole con gli altri suoi simili e con le persone ma devono essere equilibrati i primi, consapevoli le seconde. Il consiglio che arriva dall'associazione è quello di un'adozione in casa con accesso diretto al giardino. Martino si trova al momento in stallo a Levico. Per chi volesse informazioni può contattare i responsabili e volontari di Zampa Trentino al numero 3480120409 (Paola) o 3458426319 (Filly)