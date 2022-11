L’A22 con la neve diventa scivolosa: diversi disagi per gli automobilisti in viaggio. L’appello: “Prestare la massima attenzione”

BRENNERO. Nelle scorse ore su diverse zone del Trentino-Alto Adige è caduta la neve, anche sotto ai 500 metri d’altezza. La prima nevicata della stagione a bassa quota ha portato con sé anche diversi disagi per gli automobilisti.

Non sono mancati infatti gli interventi dei vigili del fuoco per recuperare i mezzi finiti fuori strada a causa della neve. La Provincia di Trento ha fatto sapere che sta monitorando la situazione: “Al momento – si legge nella nota – non si registrano criticità. In caso di necessità, saranno comunque attivati i posti di presidio già individuati lungo la rete stradale provinciale, per consentire il passaggio dei soli veicoli equipaggiati con idonea attrezzatura invernale. L'obiettivo è di garantire la sicurezza delle persone e la fluidità della circolazione”.

Il consiglio però è quello di prestare particolare attenzione quando si è in viaggio. Anche al Brennero, lungo l’Autostrada A22, è caduta la neve. L’asfalto è stato reso scivoloso dalla coltre bianca per questo è necessario moderare la velocità e mantenere le distanze di sicurezza dagli altri veicoli. “Prestare la massima attenzione” è l’appello lanciato dalle autorità.