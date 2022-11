Maltempo, fiocchi anche sulla Ss 47: “Neve al di sotto dei 500 metri, ma non si registrano criticità” (FOTO). Al lavoro i mezzi sulle strade più in quota

In molte strade del Trentino la neve è caduta abbondante questa notte ed i mezzi del Servizio gestione strade della Pat sono entrati in funzione per liberare le carreggiate più in quota. I fiocchi però, dice la Pat, sono scesi anche sotto i 500 metri di altezza senza causare, fortunatamente, nessuna criticità

TRENTO. Maltempo, fiocchi in Trentino anche sotto ai 500 metri d'altezza e la neve cade anche sulla Ss47 della Valsugana, la Pat: “Situazione monitorata, al momento non si registrano criticità”. Come da previsioni infatti, la prima neve di stagione ha imbiancato i rilievi sul territorio provinciale, raggiungendo in alcuni casi anche il fondovalle, sotto i 500 metri di altezza.

“Come a San Cristoforo di Pergine Valsugana – dice la Pat condividendo uno scatto proprio lungo la Ss47, dove i fiocchi si sono accumulati al lato della carreggiata –. I fiocchi bianchi sono subentrati alla pioggia, che è iniziata a cadere nella notte in tutto il Trentino”. Come già riportato da il Dolomiti (Qui le Foto) sono infatti diverse le località che si sono imbiancate questa notte, come anticipato dagli esperti negli scorsi giorni.

“La Provincia – scrive Piazza Dante – sta monitorando la situazione: al momento non si registrano criticità. In caso di necessità, saranno comunque attivati i posti di presidio già individuati lungo la rete stradale provinciale, per consentire il passaggio dei soli veicoli equipaggiati con idonea attrezzatura invernale. L'obiettivo è di garantire la sicurezza delle persone e la fluidità della circolazione”.

Nelle strade più in quota invece (per esempio, come nelle foto, a Pian delle Fugazze in Vallarsa, a Passo Coe o a Passo San Valentino) i mezzi spazzaneve sono entrati in funzione per liberare le strade, ricoperte durante la notte da parecchi centimetri di neve.