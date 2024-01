Nevica in tutto il Trentino. Dai 5 centimetri dell'Altopiano di Piné ai 10 sui rilievi di Val di Fassa e Fiemme ecco il quadro provinciale e la situazione strade

Secondo le previsioni di Meteotrentino, la nevicata proseguirà con questa intensità fino alla prima mattinata di domani; seguirà un’attenuazione per poi esaurirsi in tarda serata. Nella giornata di domenica è atteso tempo nuvoloso e un’intensificazione del vento dai settori nord orientali, con qualche occasionale precipitazione

TRENTO. Nevica e nevica per davvero questa volta anche se solo in quota. L’estesa precipitazione che sta interessando il Trentino, per il momento non ha creato particolari disagi al traffico, considerando che i fiocchi di neve stanno scendendo a partire dai 1.000 metri di quota circa.

Sono in corso le operazioni di pulizia delle strade da parte del Servizio gestione strade, coadiuvato in alcune tratte dalle imprese private alle quali è stato affidato il servizio. ''Si ricorda che dal 15 novembre è in vigore l’obbligo di viaggiare con pneumatici da neve, o catene a bordo montate in caso di neve. La raccomandazione - spiega la Provincia - è di moderare la velocità e di guidare con particolare attenzione per il fondo stradale sdrucciolevole e per la presenza in carreggiata dei mezzi per lo sgombero neve e per i trattamenti antighiaccio''.



Ecco la situazione delle strade aggiornata alle 16.45 di oggi.

ALTA VALSUGANA – ALTOPIANO LAVARONE – LUSERNA e di PINÈ

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione.

Sono caduti circa 5 centimetri di neve negli altopiani oltre i 1.000 metri di quota. Attualmente sta piovendo fino ai 1.200 metri.

BASSA VALSUGANA – TESINO

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione.

Sono caduti circa 5 centimetri sul passo Brocon a partire dai 1.000 metri di quota.

CHIUSURA stagionale della:

SP 31 del passo Manghen da località Val Trighetta a loc. ponte Stue

PRIMIERO

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione.

Sono caduti tra i 5-8 centimetri di neve sui passi dolomitici a partire dai 1.000 metri di quota.

VALLI DI CEMBRA, FIEMME E FASSA

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione.

Sono caduti tra i 5-10 centimetri di neve sui passi dolomitici a partire dai 1.000 metri di quota

TRENTO - ROTALIANA - MONTE BONDONE – PAGANELLA

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione.

Sono caduti tra i 3-8 centimetri di neve a partire dai 1.000 metri di quota.

VALLE DI NON

Le strade sono percorribili con attrezzatura invernale, non si segnalano particolari disagi alla circolazione. Sopra i 1.000 metri sono caduti mediamente 3-5 centimetri di neve.

VALLE DI SOLE

Non si segnalano particolari problemi alla circolazione. Le strade sono percorribili con attrezzatura invernale. Traffico regolare. Istituito il divieto di transito per autotreni e autoarticolati sulla S.S. 42 del Tonale tra Fucine e Passo del Tonale. Spessore medio neve caduta 5 centimetri

CHIESE, GIUDICARIE, RENDENA

Le strade sono percorribili con attrezzatura invernale, non si segnalano particolari disagi alla circolazione. Precipitazioni nevose deboli a partire dai 1.000 metri di quota, pioggia mista a neve nei fondovalle. Neve caduta 3- 5 centimetri

ALTO GARDA E LEDRO

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione. Le strade sono percorribili con attrezzatura invernale. Precipitazioni nevose oltre i 1.200-1.300 metri di quota.

VALLAGARINA, ALTOPIANO DI FOLGARIA e BRENTONICO

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione.

Sono caduti circa 3-5 centimetri di neve oltre i 1.000 metri di quota. Attualmente piove fino a 1.200 metri.

CHIUSURE stagionali delle:

SP 3 del Monte Baldo, tra loc. San Valentino e confine provinciale.

SP 138 del Passo della Borcola, tra loc.Incapo e confine provinciale.