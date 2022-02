Le fiamme escono dalle finestre della cucina e l'abitazione si riempie di fumo (FOTO), vigili del fuoco in azione

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine non sono state segnalate persone ferite. E' successo nelle prime ore di questa mattina

CHIUSA. Fiamme in cucina nelle prime ore di questa mattina in una abitazione di Chiusa. Sono stati momenti di paura per i residenti che hanno dato immediatamente l'allarme.

Quando sul posto sono arrivati i vigili del fuoco l'appartamento era completamente pieno di fumo. L'intervento immediato dei vigili ha però consentito di evitare che l'incendio si propagasse ad altre zone della casa.

Spente le fiamme si è provveduto a ventilare tutti i locali interessati con ventilatori mobili per liberarli dal fumo. Non ci sono stati fortunatamente feriti.