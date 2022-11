Maltempo, allerta gialla per nevicate nei fondovalle in Alto Adige: ecco le zone interessate. In Trentino fiocchi fino a 600 metri di quota

In alcune aree dell'Alto Adige è prevista per domani l'allerta gialla per nevicate nei fondovalle, riportano le autorità provinciali: la quota neve già da questa notte sarà tra i 500 ed i 1000 metri

BOLZANO. Domani (martedì 22 novembre) in Alto Adige sono previste le prime nevicate in fondovalle: in diverse zone della Provincia di Bolzano scatta l'allerta gialla. mentre anche in Trentino i fiocchi sono attesi fino ai 700 metri di quota (Qui Articolo). A riportare la situazione è il bollettino d'allerta stilato dal Centro funzionale provinciale dell'Agenzia per la protezione civile dell'Alto Adige, che per alcune aree nei fondovalle ha come detto previsto l'allerta gialla per la giornata di domani: sono poi attese nevicate anche in alcune valli laterali, soprattutto nell'area dolomitica ed in Valle Aurina.

Nella notte di oggi, dicono le autorità, secondo l'Ufficio meteorologia inizierà a piovere ed a nevicare debolmente con il limite della neve previsto tra i 500 ed i 1000 metri di quota. Domani mattina invece è prevista pioggia in tutto l'Alto Adige e neve in alcune parti, con le precipitazioni che tenderanno ad esaurirsi nelle valli con l'arrivo del Föhn, mentre in montagna le nevicate saranno in esaurimento in serata.

Secondo le previsione cadranno dai 10 ai 30 centimetri di neve nelle valli più ad alta quota, in Wipptal ed in alta Val Pusteria nevicate tra i 10 ed i 20 centimetri mentre in alta Val Venosta sono attesi dai 5 ai 10 centimetri di neve fresca. L'appello delle autorità alla popolazione è quindi di equipaggiare i veicoli con attrezzature invernali e prestare attenzione alle strade innevate. “Tutti i dipendenti ed i mezzi del Servizio strade – dice la Provincia di Bolzano – sono pronti ad entrare in azione. La popolazione è invitata a prestare attenzione e a limitare gli spostamenti”.

Per quanto riguarda il territorio della Provincia di Trento, gli esperti di Meteotrentino sottolineano come martedì sia previsto il transito di una perturbazione “con precipitazioni diffuse localmente fino a forti, nevose anche a quote medio-basse (limite neve:600-800 metri nelle valli alpine, localmente anche più in basso, 1000-1.300 metri sui settori più a sud e prealpini)” e probabile “vento forte in montagna e anche in valle, con raffiche di Föhn dal pomeriggio di martedì alla notte successiva”.