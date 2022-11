''Neve: 40-60 centimetri in Lagorai/Piccole Dolomiti/Pasubio/Pale, 30-50 su Bondone/Brenta sud/Campiglio, 25-40 monti Val di Sole e alta valle/Tonale/Fassa''

Ecco le previsioni per martedì quando è attesa una prima vera nevicata in quota sopra gli 800 metri mentre al di sotto dovrebbe piovere con punte fino a 50millimetri. L'allarme della Protezione civile: ''Controllate le dotazioni invernali a bordo''

TRENTO. C'è grande attesa in Trentino per l'arrivo della neve. E se le previsioni saranno rispettate questa volta ne cadrà copiosa anche a quote medio-basse e un'imbiancata dovrebbe arrivare anche poco sopra gli 800 metri di altitudine. Ieri sera la Protezione civile ha fatto un appello alla popolazione a controllare l'attrezzatura invernale sugli autoveicoli (che è già obbligatoria dal 15 novembre) e oggi l’ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige Giacomo Poletti fa il quadro tra precipitazioni piovose a valle e centimetri di neve in quota.

''Martedì - chiarisce l'ingegnere ambientale - finalmente una perturbazione degna dell'autunno, con punte oltre i 50 millimetri sul sud Trentino e 30-40 millimetri anche in zona Trento, meno a nord. Piogge dall'alba fino a sera, con quota neve sui 1200/1300 metri sul Trentino meridionale, centrale (Rendena) e orientale, a 900/1000 metri in val di Non, sui 800/900 metri in val di Sole inizialmente, quindi da Mezzana a Ossana circa per il fondovalle. Da fine mattina la quota si alzerà leggermente con spostamento delle precipitazioni più intense su Valsugana e Primiero, le zone meglio prese dal peggioramento''.

E quindi ecco la previsione neve: 40-60 centimetri in Lagorai/Piccole Dolomiti/Pasubio/Pale. 30-50 centimetri in Bondone/Brenta sud/Campiglio. 25-40 centimetri sui monti della Val di Sole e in alta valle/Tonale/Fassa.

Intanto domenica sarà ancora bella giornata perlopiù soleggiata. ''Lunedì - spiega MeteoTrentino - al mattino nuvolosità irregolare in dissolvimento, poi in graduale aumento nel corso della serata. Martedì coperto con significative precipitazioni diffuse, nevose anche a quote medio-basse. Mercoledì e giovedì perlopiù soleggiato e fresco''.