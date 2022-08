Maltempo, allerta gialla sul Trentino: “Temporali con forti raffiche di vento e grandinate”. Non si escludono frane e smottamenti

Secondo la protezione civile, che proprio per questo ha emanato un’allerta gialla sul Trentino, si verificheranno temporali con possibili grandinate e smottamenti

TRENTO. Nelle prossime ore sul Trentino si attendono dei temporali che saranno accompagnati da forti raffiche di vento con possibili grandinate. Proprio per questo la protezione civile ha emanato un’allerta gialla che riguarda l’intero territorio provinciale.

L’allerta rimarrà in vigore dalle 16 di martedì 30 agosto (oggi) alle 24 mercoledì 31 agosto. Nelle prossime ore infatti aumenterà l'instabilità e in montagna si svilupperanno rovesci o temporali isolati. Dal tardo pomeriggio invece, soprattutto durante la sera e nella prima parte della notte, è probabile che si verifichino temporali intensi che potranno determinare accumuli di precipitazione abbondanti e frequenti fulminazioni. Non mancheranno le forti raffiche di vento e potrebbero verificarsi anche delle grandinate.

Le autorità sono già in stato di allerta e i vigili del fuoco sono stati mobilitati. Con i temporali infatti potrebbero verificarsi pure allagamenti, frane, smottamenti e ruscellamenti. La protezione civile non esclude che la viabilità possa essere interrotta.

La protezione civile invita a “prestare la massima attenzione alle condizioni dei luoghi da percorrere, anche con automezzi, evitando di immettersi in aree che presentino condizioni anomale o di pericolo”. È sconsigliato avvicinarsi ai corsi d’acqua, alle piste ciclabili prossime ai corsi d’acqua, a zone depresse (conche e sottopassi), alle rampe e ai versanti che possono subire smottamenti.