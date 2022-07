Maltempo, frana di sassi sulla strada forestale e nelle vicinanze di un'abitazione. Geologo sul posto per le verifiche di stabilità

TRENTO. Sono già diversi gli interventi dei vigili del fuoco per alcuni problemi causati dalla perturbazione che interessa alcune zone del Trentino.

Le chiamate gli operatori riguardano piante pericolanti e alberi abbattuti dalle raffiche di vento, smottamenti e allegamenti di cantine e di garage.

Dopo la lunga e complessa operazione nell'Alto Garda nella notte a causa della frana che si è verificato sul monte Colodri (Qui articolo), sono entrati in azione nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 luglio, i vigili del fuoco di Besenello per uno smottamento.

Contenuto sponsorizzato

La frana è stata registrata in località Rozzette sul confine tra i territori di Besenello e Folgaria. Qualche roccia è arrivata fino alla strada forestale, ma anche a ridosso di un'abitazione. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte nel distacco dei massi.

I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza del versante e alla rimozione del materiale, mentre il geologo della Provincia ha effettuato un sopralluogo per verificare la stabilità della parete.

Allertati anche i vigili del fuoco di Mattarello per alcuni rami portati via dal vento e per piante pericolanti; smottamento poi a Carisolo, così come a Stenico. Sono comunque ore di lavoro per diversi corpi dei pompieri in Trentino.

Contenuto sponsorizzato

Alla luce della situazione, la protezione civile del Trentino ha emesso un avviso di allerta ordinaria (gialla), per temporali, vento forte e criticità idrogeologiche, su tutto il territorio provinciale.

La Provincia non esclude criticità dovute principalmente a erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, frane e colate rapide; forti raffiche di vento, grandine e fulminazioni (Qui articolo).