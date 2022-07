Scarica di sassi dal monte Colodri, momenti di paura per la segnalazione di una persona coinvolta. Sul posto le verifiche con i droni e l'elicottero danno esito negativo

Vigili del fuoco in azione nella tarda serata di ieri per una violenta scarica di sassi ad Arco, dalla parete nord del monte Colodri. Era stata segnalata anche la caduta di una persona ma le verifiche hanno dato esito negativo

ARCO. Sono entrati in azione i vigili del fuoco nelle serata di ieri in località Prabi di Arco a causa dell'allarme lanciato per una forte scarica di sassi dalla parete del monte Colodri.

In un primo momento era stata segnalata anche la caduta di una persona. Per questo è stata avviata la macchina delle ricerche con i droni e anche l'elicottero.

La caduta di sassi non ha coinvolto la via ferrata ma la parete nord. Le ricerche sono andate avanti per diverso tempo per cercare di verificare se vi fosse stato il coinvolgimento di una persona. Fortunatamente l'esito è stato negativo.





Sono state anche verificate le presenze negli hotel e nei campeggi della zona ma non è stata segnalata alcuna assenza.

Per motivi di sicurezza, visto l'episodio della scarica di sassi, l'area è stata chiusa e sul posto si è portato anche il geologo della provincia.

A seguire le operazioni anche il sindaco di Arco e l'intervento ha visto l'impegno dei carabinieri, la polizia Locale Alto Garda e la polizia di stato. Prezioso anche il supporto del personale del Corpo Permanente di Trento con il drone e il supporto prestato da un volontario del soccorso alpino del Monte Bondone.