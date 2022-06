Maltempo, in poche ore 2500 fulmini. Allagamenti, fango e sassi in strada, vigili del fuoco in azione in Alto Adige

Secondo il meteorologo della provincia di Bolzano Dieter Peterlin, ieri (martedì 21 giugno) è stato il giorno con il maggior numero di fulmini (2500) dell'anno. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco