Maltempo in Trentino, un fulmine fa scoppiare un incendio a Ala, allagamenti a Trento (un'auto bloccata in un sottopassaggio) e smottamenti in Valsugana

Da metà pomeriggio sono in azione i corpi dei vigili del fuoco in gran parte del territorio. A Trento, in via Brescia, un'auto è rimasta bloccata in un sottopassaggio allagato. Problemi di viabilità sulla statale della Valsugana per uno smottamento nella zona "Terrazze"

TRENTO. E' un vero e proprio nubifragio quello che sta colpendo in queste ore il Trentino con vento e forte pioggia che ha creato problemi sia a Trento che in diverse zone della Valsugana.

Da Pergine, Caldonazzo, Tenna a Levico i corpi dei vigili del fuoco volontari sono al lavoro per cercare di aiutare i cittadini. Sono stati registrati diversi allagamenti e in alcuni casi anche problemi alla viabilità.

Nel capoluogo la forte pioggia ha provocato l'allagamento di alcuni sottopassaggi tra quei quello in via Brescia con circa 50 centimetri d'acqua che ha provocato anche il blocco di un'auto. In questi minuti stanno intervenendo i vigili del fuoco per liberare i tombini intasati.

Problema di viabilità in Valsugana, nella zona “Terrazze” dove a causa del maltempo si è verificato uno smottamento. Sono in corso le operazioni per la emessa in sicurezza della zona.

Forti acquazzoni e anche grandine a Riva del Garda mentre ad Ala i vigili del fuoco sono impegnati a spegnere un incendio che è stato provocato, secondo le ultime informazioni, da un fulmine. E' successo nell'area boschiva vicino alla località Prabubolo e da metà pomeriggio è impegnato il corpo locale dei vigili del fuoco volontari.

Rovesci e temporali sono previsti sulla nostra provincia anche nelle prossime ore con l'arrivo di correnti fredde che porteranno un notevole abbassamento delle temperature.

Per domani, domenica, infatti, oltre ad essere previsti altri deboli rovesci sparsi ci sarà anche un brusco calo delle temperature che, secondo le previsioni di Meteo Trentino, saranno sotto la media del periodo.