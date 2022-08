Meteo, si avvicina il weekend e torna l'instabilità in Trentino: probabili “rovesci e temporali” in arrivo (e scendono le massime)

TRENTO. Arriva il fine settimana e torna l'instabilità: per gli esperti di Meteotrentino sul territorio provinciale saranno probabili “rovesci e temporali”, con una flessione delle temperature massime. “La pressione – scrivono infatti da Meteotrentino – è temporaneamente in calo e fino al fine settimana sulle Alpi insisteranno deboli correnti occidentali a tratti umide e un po' più instabili”. Da lunedì invece dovrebbe tornare a rafforzarsi “il promontorio presente sul Mediterraneo centrale”: ecco le previsioni per i prossimi giorni.

La nuvolosità tenderà ad aumentare già dalla giornata di oggi (giovedì 25 agosto), con attività cumuliforme sui rilievi dove “non si esclude qualche isolato rovescio o temporale al pomeriggio sera”. Domani invece la giornata inizierà soleggiata, con annuvolamenti in montagna a partire dalle ore più calde e ancora rovesci o temporali al pomeriggio e in serata sui rilievi.

Con sabato la pioggia dovrebbe invece interessare un po' tutto il territorio: a brevi tratti soleggiati si alterneranno infatti fitti annuvolamenti con precipitazioni, a carattere di rovescio o temporale, più probabili ed estese dalla tarda mattinata. Le temperature minime saranno in aumento ma le massime scenderanno e, secondo le previsioni, rimarranno al di sotto dei 30 gradi centigradi sia a Trento (28 gradi di massima) che a Rovereto (29 gradi di massima).

Contenuto sponsorizzato

Per quanto riguarda i giorni successivi, scrivono gli esperti di Meteotrentino: “Domenica ci sarà una locale presenza di nubi basse al mattino, con alternanza di schiarite e annuvolamenti con probabili precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, specie in montagna al pomeriggio. Lunedì e martedì nuvolosità variabile, a tratti consistente nel pomeriggio, localmente associata a qualche rovescio temporalesco”.

Per quanto riguarda le temperature, dopo sabato le massime dovrebbero tornare a salire leggermente, portando la colonnina di mercurio fino a 30 gradi a Rovereto domenica (29 a Trento, 31 ad Ala e Riva del Garda) e fino a 33 gradi a Riva del Garda lunedì (32 ad Ala, 31 a Rovereto e 30 a Trento).