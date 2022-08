Meteo, venerdì tornano i temporali in Trentino (e scendono le temperature), ma il fine settimana sarà soleggiato

TRENTO. Fino a giovedì flussi settentrionali più asciutti garantiranno condizioni di generale stabilità e, dopo un venerdì caratterizzato da maggiore probabilità di temporali, il fine settimana sarà “molto soleggiato”: ecco le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di Meteotrentino.

La giornata di domani (giovedì 11 agosto) sarà soleggiata con locali nubi basse al mattino. Dal pomeriggio, spiegano da Meteotrentino, addensamenti sui rilievi porteranno alla possibilità di qualche rovescio o isolato temporale che potrebbe protrarsi anche nelle ore notturne. Le temperature rimarranno stazionarie.

La probabilità di rovesci e temporali sparsi, come detto, sarà maggiore in tutta la giornata di venerdì, con temperature minime stazionarie e massime in calo. Secondo le previsioni infatti, le massime sul territorio trentino potrebbero rimanere al di sotto dei 30 gradi centigradi, con una punta di 29 gradi a Rovereto (28 a Trento, Riva del Garda e Ala).

Sabato e domenica, continuano gli esperti di Meteotrentino, saranno probabilmente giornate molto soleggiate con temperature in lieve rialzo sabato fino a massime di 33-34 gradi centigradi nella giornata di domenica. Lunedì poi ancora soleggiato con possibili velature.