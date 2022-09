Meteo, molto soleggiato (con temperature fino a 30 gradi) nei prossimi giorni in Trentino. Ma da giovedì torna la pioggia: ecco le previsioni

TRENTO. Sarà un inizio di settimana all'insegna del sole e della graduale ripresa delle temperature quello che interesserà nei prossimi giorni il territorio trentino, dove da giovedì dovrebbe però tornare la pioggia. Sono queste in sintesi le previsioni degli esperti di Meteotrentino, che avvertono come i rovesci si faranno “più diffusi e consistenti” nella giornata di venerdì.

Come detto, da domenica (11 settembre) a martedì il tempo sarà “molto soleggiato” e stabile, con temperature in aumento nei livelli massimi. Tra martedì e mercoledì infatti la colonnina di mercurio dovrebbe tornare a toccare i 29-30 gradi centigradi un po' in tutto il territorio, in particolare a Rovereto.

Nella giornata di mercoledì sarà ancora soleggiato, ma con velature e annuvolamenti di tipo alto un po' più consistenti durante il giorno: “Non è del tutto escluso – dicono gli esperti di Meteotrentino – qualche isolato rovescio in serata”. La probabilità di precipitazioni aumenterà ulteriormente giovedì che vedrà una nuvolosità più consistente e variabile.

Venerdì, come detto, sarà una giornata nuvolosa (a tratti molto nuvolosa) con rovesci e temporali più diffusi e consistenti. Con il passaggio della perturbazione le temperature massime dovrebbero poi tornare ad abbassarsi leggermente, toccando i 27 gradi centigradi.