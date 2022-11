Meteo, un inizio di settimana all'insegna del bel tempo ma da mercoledì torna la pioggia: ecco le previsioni per i prossimi giorni

Dopo una domenica molto soleggiata, dicono gli esperti di Meteotrentino, nelle giornate di lunedì e martedì il tempo si manterrà stabile e ancora mite. Tra mercoledì e giovedì è però previsto un peggioramento diffuso sul territorio provinciale per il passaggio di una perturbazione

TRENTO. Sarà un inizio di settimana all'insegna del sole e del bel tempo quello che nei prossimi giorni interesserà il territorio trentino, dove secondo gli esperti di Meteotrentino le temperature torneranno a crescere leggermente: tra mercoledì e giovedì è però previsto un peggioramento diffuso in Provincia per il passaggio di una perturbazione, che dovrebbe portare anche piogge (deboli o moderate) e neve in montagna (oltre i 2.400 metri di quota).

Dopo una domenica molto soleggiata insomma, la tendenza si manterrà anche nella giornata di domani (lunedì 7 novembre) che vedrà il passaggio di nubi alte, che a tratti solcheranno il cielo, e temperature in aumento (con massime a Trento e Rovereto tra i 17 ed i 18 gradi centigradi). Serena, o al più poco nuvolosa, anche la giornata di martedì, quando un aumento della nuvolosità sarà però possibile dopo il tramonto.

Aumento che, nella giornata di mercoledì, si accentuerà ulteriormente accompagnandosi con probabili precipitazioni, deboli o moderate, in estensione da sud, più probabili la sera. Giovedì la giornata sarà inizialmente coperta con precipitazioni in esaurimento nel pomeriggio e a carattere nevoso oltre i 2.400 metri di quota. Venerdì il tempo sarà invece più stabile, con vento di foehn da nord anche in valle.