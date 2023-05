Meteo, sole al mattino e instabilità nel pomeriggio: ecco le previsioni per i prossimi giorni in Trentino

TRENTO. Il mese di maggio in Trentino è stato finora molto piovoso (Qui Approfondimento) e dopo la perturbazione degli ultimi giorni per questo fine settimana (27 e 28 maggio) e per l'inizio della prossima sul territorio provinciale è prevista, ancora, una moderata instabilità per cui saranno probabili rovesci e temporali, specie al pomeriggio sera.

Sono queste le previsioni di Meteotrentino mentre questo pomeriggio (giovedì 25 maggio) il sole è tornato a splendere sul territorio provinciale. “Il venerdì ed il fine settimana saranno perlopiù soleggiati– dicono gli esperti – con condizioni più variabili ed instabili al pomeriggio-sera con rovesci e temporali sparsi”.

La stessa situazione, come anticipato, si ripeterà nei giorni a seguire e per l'inizio della prossima settimana. A livello di temperature, lo zero termico rimarrà stabilmente al di sopra dei 3mila metri di quota (raggiungendo anche i 3.500 domani, venerdì 26 maggio) con massime fino ai 30 gradi centigradi in fondovalle (tra Rovereto e Ala) e minime intorno ai 15 gradi.