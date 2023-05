Meteo, le precipitazioni del 2023 di nuovo in media grazie alle piogge di maggio: ecco i dati. Nei prossimi giorni alte temperature (e temporali) in arrivo

Nel mese di maggio a Trento Laste sono caduti, finora, circa 150 millimetri di pioggia. I valori di precipitazione cumulata da inizio anno sono quindi tornati finalmente in media: non succedeva dal 30 gennaio di quest'anno, mentre nel 2022 (esclusi i primissimi giorni di gennaio), il valore è rimasto sempre più basso di quello medio. Nei prossimi giorni, visto anche l'aumento delle temperature previsto sul territorio, sono previsti nuovi temporali che potrebbero risultare localmente anche intensi

TRENTO. Era dal 30 gennaio che i valori di precipitazione cumulata alla stazione di Trento Laste non risalivano fino a toccare il dato medio storico, un'eventualità che, nel 'secchissimo' 2022, dalla fine di gennaio non si era addirittura mai verificata. Grazie alle piogge di maggio però, le cumulate attuali (dopo aver 'scollinato' il valore medio per qualche giorno tra l'11 ed il 14) si mantengono sostanzialmente in linea con il dato storico mentre, in corrispondenza con l'aumento delle temperature previsto per i prossimi giorni sul territorio provinciale, è previsto in Trentino l'arrivo di nuovi temporali, che localmente potrebbero risultare anche intensi.





Guardando ai dati di Meteotrentino (sempre relativi alla stazione di Trento Laste), dall'1 al 22 maggio il dato di precipitazione cumulata è passato da 131,8 millimetri (abbondantemente al di sotto del valore medio di 231 millimetri) a 281,4 millimetri (molto più vicino al valore storico di 297). Si parla quindi di un totale di 149,6 millimetri di pioggia che, raffrontati con il totale di 782,2 millimetri caduti a Trento Laste nel corso dell'intero 2022, rappresentano poco meno di un quinto (il 19,1%) dell'intero quantitativo di piogge che hanno bagnato il capoluogo lo scorso anno. Il tutto in appena 20 giorni, quando il valore cumulato medio per il mese di maggio è pari a 96,7 millimetri.





Guardando poi ai prossimi giorni, gli esperti prevedono come anticipato l'arrivo sul territorio provinciale di nuove precipitazioni visto il passaggio, tra mercoledì e giovedì, di una goccia fredda in quota in grado di portare temporali localmente anche intensi. Nel frattempo, grazie alle condizioni soleggiate (perlomeno al mattino) che caratterizzeranno anche la giornata di domani (martedì 22 maggio), le massime sono previste in aumento (e su valori semi-estivi) in Trentino: prima dei rovesci di mercoledì, nel capoluogo la colonnina di mercurio potrebbe arrivare a toccare addirittura i 29 gradi secondo le previsioni di Meteotrentino.