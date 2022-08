Meteo, torna il sole in Trentino dopo la perturbazione (ma le massime restano al di sotto dei 30 gradi): ecco le previsioni

Oggi, sabato 20 agosto, secondo gli esperti di Meteo Trentino sarà possibile “la formazione di qualche breve rovescio o temporale sui rilievi” ma la giornata rimarrà comunque “in gran parte soleggiata” in Trentino, mentre le previsioni per la prossima settimana indicato tempo stabile e molto soleggiato. Dopo la perturbazione che negli scorsi giorni ha interessato il territorio provinciale però, le temperature massime si terranno al di sotto dei 30 gradi fino a lunedì, con un lieve aumento previsto per le giornate successive

TRENTO. Torna il sole in Trentino dopo la recente perturbazione, ma la colonnina di mercurio, ancora per qualche giorno, non dovrebbe superare i 30 gradi centigradi su gran parte del territorio provinciale. Sono queste in sostanza le indicazioni degli esperti di Meteotrentino che, come già anticipato ieri (Qui Articolo) confermano una nuova espansione dell'anticiclone africano nei prossimi giorni.

Se nella giornata di oggi infatti, sabato 20 agosto, sarà possibile nel pomeriggio “la formazione di qualche breve rovescio o temporale sui rilievi” domenica e nei giorni successivi le previsioni parlano di tempo “stabile e molto soleggiato”. Nonostante il ritorno del sole però, secondo gli esperti di Meteotrentino le temperature dovrebbero mantenersi su livelli più bassi rispetto ai picchi registrati nelle scorse settimane.

Tra oggi, domani e lunedì infatti, le massime previste a Trento e Rovereto non dovrebbero superare i 30 gradi centigradi, fermandosi intorno ai 28-29 gradi. La colonnina di mercurio si alzerà leggermente martedì, quando le temperature dovrebbero arrivare a quota 30-31 gradi a Trento, Rovereto, Ala e Riva del Garda, situazione che dovrebbe mantenersi poi sostanzialmente costante anche nelle giornate di mercoledì e giovedì. In generale nei primi giorni della prossima settimana la probabilità di fenomeni convettivi sarà in ulteriore calo.