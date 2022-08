Meteo, dopo l'ondata di maltempo torna il sole in Trentino, con temperature fino a 35 gradi (ma da venerdì potrebbero arrivare nuovi temporali)

Da martedì a giovedì, dicono gli esperti di Meteotrentino, le giornate dovrebbero essere perlopiù soleggiate, con possibilità di alcuni rovesci sparsi o temporali pomeridiani (soprattutto in montagna) e temperature in aumento, specie nei valori massimi

TRENTO. Dopo i violenti nubifragi che negli scorsi giorni si sono abbattuti in diverse zone del Trentino (dove l'allerta meteo, va ricordato, continuerà per tutta la giornata di oggi, domenica 7 agosto), nei prossimi giorni il sole dovrebbe tornare a splendere sul territorio provinciale, portando ad un rialzo delle temperature. Già da venerdì prossimo però, dicono da Meteotrentino, ci sarà una maggiore probabilità di “rovesci e temporali”.

Nella giornata di oggi, dicono gli esperti, le precipitazioni si faranno via via più probabili al pomeriggio-sera e le temperature massime saranno in calo. Domani, lunedì 8 agosto, i flussi saranno ancora abbastanza instabili e favoriranno della variabilità, con alcuni fenomeni sparsi più probabili al pomeriggio sera e temperature minime in calo (con le massime in lieve aumento).

Da martedì a giovedì invece le giornate dovrebbero essere perlopiù soleggiate, con possibilità di alcuni rovesci sparsi o temporali pomeridiani (soprattutto in montagna) e temperature in aumento, specie nei valori massimi. In questi giorni infatti la colonnina di mercurio tornerà ad alzarsi in Trentino e per giovedì sono previsti 36 gradi centigradi di massima a Riva del Garda, 35 a Trento, Rovereto e Ala e 32 a Borgo Valsugana. L'evoluzione per venerdì, come detto, è ancora incerta ma aumenta, con l'avvicinarsi del fine settimana prossimo, la probabilità di rovesci e temporali sul territorio.