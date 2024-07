Meteo, torna il sole in Trentino (almeno per qualche giorno) con massime oltre i 30 gradi: ecco le previsioni

TRENTO. Torna il sereno in Trentino (almeno per qualche giorno) con massime oltre i 30 gradi e, in quota, zero termico in risalita rapida attorno ai 4.500 metri: sono queste le previsioni per i prossimi giorni dell'ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige Giacomo Poletti, che avverte però di possibili nuove precipitazioni in arrivo nel pomeriggio di domenica.

“Giovedì 4 – scrive l'esperto – torna il sereno sul Trentino. Previsto al massimo qualche innocuo cumulo sui monti al pomeriggio. Zero termico in risalita rapida da 3400 metri a oltre 4000 entro sera e venticello da nord/ovest in quota, una direzione che un po' ci 'asciugherà' per via di un leggero effetto föhn”.

Domani, venerdì 5 luglio, ancora sole con delle velature: “Al pomeriggio consueti cumuli ma senza piogge se non delle gocce sulle cime sotto nube. Zero termico a 4500 metri e massime sui 31/33 gradi a Trento. In quota venti deboli che girano da ovest. Sabato 6 ancora bello e caldo, al pomeriggio soliti cumuli sui monti con qualche goccia sparsa in quota, a Trento e nelle valli principali (Non, Valsugana) non pioverà nel pomeriggio. Da verificare la sera”.

Previsto, come anticipato, un cambio della situazione per domenica 7: “Dopo una mattina che pare essere buona, al pomeriggio il tempo degraderà più dei giorni precedenti con piogge anche nelle valli secondarie. Vedremo i dettagli. Lunedì 8 e martedì 9 di nuovo bel tempo prevalente, con massime oltre i 30 gradi in val d'Adige”.