Morso alla mano da una vipera mentre coltiva l'orto: anziano salvato dal siero antiveleno

E' successo a Malcesine in località Cassone a un uomo di 84 anni che ha ucciso il serpente e l'ha portato con sé in ospedale

Vipera comune (Karol Tabarelli de Fatis - Archivio Muse)

MALCESINE. La mano e il braccio si stavano gonfiando e il malessere nell'uomo aumentava di minuto in minuto. Alla fine è stato salvato dal siero antivipera utilizzato per la prima volta in questa stagione nel Veronese. Ha vissuto momenti di grande paura, oltre che di grande dolore, un anziano di 84 anni che stava curando il suo orto poco sopra Cassone, località di Malcesine.

L'uomo stava coltivando e aveva le mani tra l'erba quando qualcosa l'ha morso. Ha cercato, quindi, di capirne di più e approfondendo ha visto che era stata una vipera e l'ha uccisa. A quel punto l'anziano, che era stato infermiere durante la sua attività lavorativa, si è recato direttamente all'ospedale di Malcesine portando con sé il serpente morto. Subito al nosocomio è stato sottoposto alle analisi del caso che hanno rilevato un'alterazione di diversi valori. Intanto la mano e il braccio si stavano gonfiando e con la certezza che il morso era proprio quello di una vipera è stato trasferito all'ospedale di Verona.

Qui gli è stato somministrato il siero antiveleno e l'uomo si è salvato. Al quotidiano l'Arena il direttore del centro antiveleni Veneto di Verona ha spiegato che si è trattato del primo caso del 2022 nella zona e il settimo in tutta la regione e ha aggiunto: ''Quando abbiamo preso in cura il paziente, il veleno si stava diffondendo. Per questo motivo abbiamo dovuto somministrargli l’antidoto Fab, Frammenti anticorpali''. In passato il Dolomiti ha approfondito in più modi la questione vipere. Qui le informazioni utili per distinguerle da altri serpenti (LEGGI L'ARTICOLO) e come agire in caso di morso (LEGGI L'ARTICOLO).