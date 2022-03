Nella notte incendio nei boschi di Commezzadura: l’intervento dei vigili del fuoco e della forestale

Foto d'archivio

COMMEZZADURA. L’allarme è scattato intorno alle 3 della mattina di oggi, 12 marzo, quando dai boschi nei dintorni di Commezzadura si è levata una colonna di fumo. Una volta ricevuto l’allarme i vigili del fuoco del posto si sono precipitati a domare le fiamme.

Fortunatamente l’incendio è stato arginato in fretta senza che il fronte delle fiamme potesse estendersi. Dopo le operazioni di bonifica per evitare che il rogo potesse riprendere forza è intervenuta la forestale per effettuare un sopralluogo. L’obiettivo è quello di cercare di risalire all’origine dell’incendio.

Nei primi due mesi dell’anno, in Trentino, si sono verificati ben 13 incendi boschivi. In questo senso le particolari condizioni climatiche che hanno interessato il Trentino in quest’ultimo periodo hanno avuto un ruolo chiave. Come spiegava Caterina Gagliano, funzionaria del Servizio Foreste della Provincia: “Nella stagione invernale e nell’ambiente Alpino in condizioni di secco e vento forte non stupisce che possano verificarsi degli incendi ma in alcuni dei recenti episodi il protrarsi della siccità ha giocato un ruolo importante”.