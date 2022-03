Ennesimo rogo in Trentino, brucia il bosco in val dei Mocheni: diversi vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento

Il rogo è divampato sul territorio di Frassilongo in val dei Mocheni. Tre i corpi attivati per gestire le operazioni di spegnimento dell'incendio. A bruciare circa 300 metri quadri di bosco

FRASSILONGO. Ennesimo rogo boschivo in Trentino in queste ore. Le operazioni più importanti si svolgono in valle del Chiese per il vasto incendio nella zona di Bondone, ingente il dispiegamento di forze tra vigili del fuoco e tre elicotteri (Qui video). Ma sono diversi gli episodi sul territorio provinciale, fiamme che si propagano inoltre molto velocemente a causa della siccità di questo periodo.

I vigili del fuoco sono entrati in azione in val dei Mocheni per gestire un incendio divampato nella mattina di oggi, lunedì 21 marzo, nell'area di Frassilongo.





Prima una colonna di fumo e poi le fiamme, immediato l'allarme e sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Frassilongo con il supporto dei pompieri di Sant'Orsola Terme e di Pergine.

I soccorritori hanno isolato e messo in sicurezza l'area, quindi hanno avviato le operazioni di spegnimento. Attività che sono state ostacolate dal terreno particolarmente secco per il perdurare dell'assenza di precipitazione da svariate settimane.

Il tempestivo intervento della macchina dei soccorsi ha permesso di circoscrivere il fronte delle fiamme e di riportare la situazione sotto controllo. A bruciare circa 300 metri quadri di bosco.

Terminate le operazioni di spegnimento i pompieri hanno portato avanti la bonifica, i monitoraggi per escludere la presenza di eventuali focolai pronti a ripartire e le verifiche per stabilire le cause dell'incendio.