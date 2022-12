Neve, primi fiocchi anche a Trento (VIDEO). In diverse zone della provincia risveglio imbiancato, già operativi i mezzi spazzaneve

TRENTO. Come annunciato nei giorni scorsi nel corso delle notte e nelle prime ore di questa mattina è iniziato a nevicare anche a quote basse in Trentino.

Sono diversi i territori che si sono risvegliati già imbiancati. Nelle primissime ore qualche fiocco di neve anche a Trento.

Non si registrano, al momento, problemi al traffico, le strade sono percorribili con attrezzature invernali e serve fare massima attenzione. Sono stati attivati dei presidi per controlli a Calliano e a Ospedaletto.

Per quanto riguarda le previsioni di oggi, nel corso della mattinata il limite delle nevicate sarà in progressivo aumento a partire da sud fino a 1200-1500 metri circa, con precipitazioni in esaurimento nel corso del pomeriggio.

La Protezione civile ricorda alla popolazione di controllare l'attrezzatura invernale sugli autoveicoli (che è obbligatoria fino al 15 aprile 2023) in particolare gomme invernali o catene da neve a bordo.