Notte di incendi, le fiamme distruggono tre ripetitori telefonici (FOTO). Vigili del fuoco in azione, indagini da parte delle forze dell'ordine

Le fiamme sono scoppiate in tre zone di Arco e hanno riguardato tre ripetitori telefonici. Sul posto oltre ai vigili del fuoco si sono portati i carabinieri di Arco che stanno ora conducendo le indagini per cercare di individuare le cause

TRENTO. Nottata difficile quella appena trascorsa per i vigili del fuoco del Trentino che sono stati impegnati con diversi incendi.

Gli episodi sono tutti avvenuti ad Arco e ad essere avvolti dalle fiamme e distrutti sono stati tre ripetitori telefonici.

L'allarme è scattato attorno alle 3. 30 e sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Arco che sono riusciti a spegnere le fiamme ma i danni sono stati ingenti.

L'impegno dei vigili è andato avanti per diverse ore per riuscire a mettere in sicurezza le aree coinvolte.

Gli incendi sono avvenuti in via Cavallo, in via Gobbi e in località Caneve.

Sul posto anche l'Ufficiale del Corpo Permanente di Trento. Sulle cause sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Arco. Non si esclude nessuna strada.