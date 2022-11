Obiettori di coscienza, aggiornati i numeri in Italia ma il Trentino Alto Adige non risponde. Associazione Coscioni: "Dati aperti e per singola struttura"

Foto dx tratta da Fb "Non una di Meno - Trento"

TRENTO. Obiettori di coscienza in Italia? Sono arrivati i numeri aggiornati nell'indagine "Mai dati", elaborata dalle giornaliste Chiara Lalli e Sonia Montegiove, pubblicati con l’Associazione Luca Coscioni. Peccato che soltanto 10 regioni italiane hanno scelto di rispondere e tra queste non compare il Trentino Alto Adige.

"Chiediamo al Ministro Schillaci di pubblicare i dati aperti e per singola struttura”, afferma Filomena Gallo avvocata e segretaria dell’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.

I nuovi dati si riferiscono al 2021, mentre quelli ministeriali pubblicati nell’ultima Relazione di attuazione della legge 194 (pubblicati, peraltro, in formato chiuso e aggregati per Regione) sono fermi al 2020, dichiara l'Associazione.

“Gli ultimi dati risultano più aggiornati di quelli ministeriali e più dettagliati - aggiungono Lalli e Montegiove -, perché sono per singola struttura e non per media regionale, chiediamo al Ministro di attivare tutti i suoi poteri per la corretta applicazione della legge 194/78".

Dall’indagine basata su richieste di accesso civico generalizzato alle Regioni, il Molise conferma l’alta percentuale di obiettori (su 2 strutture ospedaliere in totale, 1 struttura che non è punto ivg ha tutti i medici ginecologi obiettori, mentre nell’altra 8 ginecologi su 10 sono obiettori). Seguono la Puglia (8 ospedali con obiezione al 100% su 35 totali – di questi 7 non sono punti ivg e 1 è punto ivg ) e le Marche (2 ospedali su 17 totali – non sappiamo se punto ivg oppure no). Inoltre, il Molise ha il record di avere il secondo ospedale con una percentuale di obiettori superiore all’80% e la Puglia presenta un totale di 16 strutture su 35 con una percentuale di obiezione sopra l’80%.

Le Regioni con la più bassa percentuale di punti ivg sono invece la Campania (28,4%, 19 su 67 punti ivg), l’Abruzzo (33,3%, 5 su 15 sono punti ivg), e il Molise con due sole strutture ospedaliere, una punto ivg e una no.

Dieci invece le Regioni che non hanno risposto alla richiesta di accesso civico e che quindi non hanno inviato i dati (Lazio, Sicilia, Calabria, Toscana, Basilicata, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Trentino Alto Adige).

"Nell’augurare buon lavoro al nuovo Ministro della Salute - sostiene Gallo -, rinnoviamo la nostra richiesta, ormai in atto da più di un anno, di pubblicare i dati aperti per poter verificare la corretta applicazione della legge 194/1978. Chiediamo un’azione di discontinuità rispetto al precedente Governo: pubblicare dati aperti e dettagliati sulle singole strutture, così come previsto dal codice dell’amministrazione digitale. Aprire i dati è fondamentale per poter conoscere lo stato di salute della legge 194/1978, per evitare sospensioni del servizio di ivg ed erogazioni con tempi dilatati che mettono a rischio la salute della donna".

Secondo l'associazione è fondamentale "che ogni donna sappia in maniera chiara e tempestiva dove rivolgersi - aggiunge -. Solo conoscendo nel dettaglio questi dati si possono programmare interventi per una corretta applicazione della legge a beneficio della tutela della salute di tante donne".

Mappe che si dimostrerebbero "parzialmente utili", perché, spiegano le giornaliste, "senza un flusso continuo i dati ricevuti invecchiano subito - concludono -, ma sono la direzione verso cui dovrebbe andare il Ministero invece di continuare a pubblicare un lungo documento in formato pdf. La recente pubblicazione da parte del Ministero delle tabelle in formato excel non risolve i difetti principali: i dati sono vecchi (2020), aggregati per Regione e non per singola struttura. Rinnoviamo dunque la nostra richiesta all’attuale Ministero: sarebbe davvero un piccolo sforzo per la Pubblica amministrazione, ma uno sforzo dovuto e che avrebbe molte conseguenze positive".