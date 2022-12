Per Coldiretti il panettone ha battuto il pandoro nelle preferenze degli italiani. A Natale solo il 9% sceglie il ristorante

La spesa media per il Natale a tavola è di 106 euro a famiglia. Lo spumante si conferma come il prodotto immancabile per oltre otto italiani su dieci, mentre il panettone con il 78% batte di misura nelle preferenze il pandoro

TRENTO. Che gli italiani abbiano un rapporto privilegiato con la cucina è risaputo ma un’indagine condotta da Coldiretti in collaborazione con l’istituto Ixè conferma questa tendenza. In media infatti gli abitanti della Penisola trascorreranno quasi tre ore in cucina per imbandire le tavole del Natale mentre il 91% trascorrerà questa festività con parenti o amici. Solo il 9% ha scelto di passare la festa più importante dell’anno al ristorante o in agriturismo.

“Tra chi si occuperà del pranzo, l’89% preparerà personalmente il pasto” precisa Coldiretti. Un po’ a sorpresa saranno soprattutto i giovani a trovare gratificazione ai fornelli. Il 6% degli italiani invece ordinerà tutto da asporto, mentre il restante 5% si affiderà alle pietanze portate da parenti o amici.

“La paura della ripresa dei contagi e della diffusione dell’influenza australiana non sembrano riuscire a frenare la voglia di un ritorno alla socialità delle feste – prosegue Coldiretti – in media saranno 8 le persone sedute a tavola, una in più rispetto allo scorso anno”.

La spesa media per il Natale a tavola è di 106 euro a famiglia, solo il 6% in meno rispetto alle feste del 2021. Lo spumante si conferma come il prodotto immancabile per oltre otto italiani su dieci (84%) assieme alla frutta locale di stagione (90%), mentre il panettone con il 78% batte di misura nelle preferenze il pandoro fermo al 74% anche se ben il 51% sceglie anche i dolci della tradizione locale.

Secondo Coldiretti in Trentino ad andare per la maggiore saranno canederli, strangolapreti conditi con burro e salvia, capriolo o capretto al forno con patate. Come dolci invece strüdel o zelten affiancheranno panettoni e pandori.