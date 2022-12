Perde il controllo dell'auto e precipita in un dirupo (FOTO), una persona estratta dalle lamiere

E' successo a Roana nell'Alto Vicentino, sul posto i soccorsi sanitari e i vigili del fuoco che sono intervenuti per estrarre il guidatore e recuperare poi il mezzo

VICENZA. Perde il contro dell'auto e finisce in un dirupo in mezzo alla boscaglia bloccato fra le lamiere.

Sono stati momenti di paura quelli vissuti per un uomo che nelle scorse ore è rimasto coinvolto in un grave incidente a Roana nell'Alto Vicentino.





Sulle cause di quello che è successo sono in corso le verifiche da parte delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco arrivati da Asiago che hanno messo in sicurezza l’auto finita nel dirupo.

Il conducente che si trovava a bordo è stato estratto dalle lamiere e dato immediatamente in cura al personale sanitario.





Si è poi provveduto a recuperare il mezzo. Un'operazione non facile a causa del luogo ripido dove è finita l'auto. Le operazioni sono terminate dopo circa due ore.