Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il cancello di un'azienda, il conducente portato in ospedale

L'allerta è scattata all'altezza del centro abitato di Taio in val di Non. Il conducente è stato trasferito all'ospedale per accertamenti e approfondimenti

PREDAIA. Un'auto è uscita di strada e la corsa è finita contro il cancello di uno stabilimento produttivo in val di Non. Il conducente è stato accompagnato all'ospedale in ambulanza.

L'allerta è scattata intorno alle 13 di oggi, giovedì 17 febbraio, nel centro abitato di Taio, frazione del Comune di Predaia.

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha improvvisamente perso il controllo del veicolo che ha iniziato a sbandare lungo la strada.

Nonostante le manovre e i tentativi di frenare, il mezzo è uscito di strada e si è schiantato contro il cancello di un'azienda.





Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza, vigili del fuoco di Taio e carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

I pompieri e le forze dell'ordine hanno isolato e messo in sicurezza l'area, mentre il personale sanitario si è preso carico del ferito.

Il conducente è stato immobilizzato e stabilizzato, quindi è stato trasferito all'ospedale per accertamenti e approfondimenti.

Qualche botta e alcune ferite ma fortunatamente la persona alla guida della vettura non sembra aver riportato gravi conseguenze nell'incidente.

La ricostruzione della dinamica e della causa dell'incidente è affidata ai militari dell'Arma dei carabinieri.