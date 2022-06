Quattro mucche in difficoltà, due scivolano da un pendio e altre due scappano spaventate tra i mughi: per recuperarle serve l’elicottero

Due mucche sono scivolate per un pendio e non sono più riuscite a risalire, altre due, spaventate, sono fuggite tra i mughi. Per recuperare le mucche è servito l’intervento dell’elicottero

SPIAZZO. L’intervento del tutto eccezionale è avvenuto questo pomeriggio, 11 giugno, nei pressi di malga Casinella nel comune di Spiazzo. Questa volta però ad aver bisogno di aiuto erano quattro mucche che si sono trovate in difficoltà e sono finite in un punto difficile da raggiungere.





Da quanto ai apprende due mucche sono scivolate per un pendio e non sono più riuscite a risalire, altre due, spaventate, sono fuggite tra i mughi. Per recuperare le mucche è servito l’intervento dell’elicottero. La malga in questione infatti può essere raggiunta solo a piedi per questo l’elicottero è stato fondamentale.

Dopo il recupero le mucche sono state ricoverate sane e salve in malga. L’intervento è stato condotto anche dai vigili del fuoco di Spiazzo.