Quintali di guano tra le campane e il "cipollone" della chiesa (FOTO): scoperta una colonia di 600 pipistrelli

GIOVO. Una colonia di 500-600 pipistrelli tra le campane e il "cipollone" di rame della chiesa di Verla di Giovo: è questa la scoperta della società Albatros che in collaborazione con i vigili del fuoco, hanno ripulito il campanile, liberandolo da molti quintali di guano di pipistrello. “In vent'anni in Trentino non ho mai trovato una colonia così grande e numerosa di questa specie”, sostiene Michele Caldonazzi, naturalista e socio di Albatros, società consulente per la Provincia e per il Muse riguardo a questo animale.

Quest’estate, “dopo una prima ricognizione della cella campanaria è stata trovata questa colonia – così racconta – i pipistrelli erano attaccati all’impalcatura che sorregge il cipollone di rame, proprio sopra le campane”.

Oltre al lavoro di pulizia è stata rimessa in opera anche la botola di accesso al campanile che era danneggiata, in modo “da facilitare il controllo annuale”. La ripulitura è avvenuta con “badile e sacchi di plastica riempiti con decine di quintali di guano, calati con una corda dal campanile, grazie all’intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto a portare le scale”.

LE FOTO. Sotto il "cipollone" della chiesa quintali di guano di una colonia di 600 pipistrelli

I lavori di pulizia erano iniziati già mesi fa: “Abbiamo dovuto aspettare la stagione invernale per iniziare – racconta Caldonazzi – ora sono andati a svernare in ambienti più consoni, come grotte o caverne, dove non c’è sbalzo termico, ma in primavera potrebbero tornare a insediarsi”. Si tratterebbe di pipistrelli “Vespertilio maggiore o Vespertilio di Blyth, due specie sorelle che formano anche colonie miste”.

La società Albatros, che ha condotto le operazioni, si occupa degli studi e delle analisi ambientali, in particolare delle scienze naturali, della biologia e delle scienze territoriali.