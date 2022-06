Raffica di incidenti sulla Loppio-Busa: “Ora basta, i cittadini chiedono risposte per la messa in sicurezza dell'abitato”

MORI. Erano circa le 7 e 30 di ieri mattina (giovedì 16 giugno), quando lungo la Loppio-Busa un terribile incidente ha visto coinvolti un camion ed un furgone (Qui Articolo). Mentre l'autista del secondo mezzo, un uomo di 42 anni, è stato ricoverato in rianimazione all'ospedale Santa Chiara di Trento a causa delle ferite riportate nello scontro (Qui Articolo), l'ennesimo grave incidente sull'arteria stradale ha portato ad una mozione sul tema, depositata ieri mattina in Consiglio comunale a Mori.

Quanto successo, scrivono infatti i consiglieri Cristiano Moiola (Patt) e Bruno Bianchi (Mori Dinamica), si vede “troppo spesso” sulle strade di Loppio, ed i cittadini “chiedono risposte e azioni concrete da parte di Comune e Provincia” per la messa in sicurezza dell'abitato. “Le battaglie storiche portate avanti dagli abitanti della frazione negli ultimi decenni – scrivono i due consiglieri – sono valse a poco se a distanza di tempo ci ritroviamo ancora a commentari tali tragici episodi”.

Nel novembre del 2021, dicono Moiola e Bianchi, un gruppo di cittadini a Loppio aveva addirittura “protocollato negli uffici comunali una richiesta al fine di garantire una maggiore sicurezza. Una segnalazione sulla pericolosità degli attraversamenti pedonali presenti nella frazione, i quali ancora oggi vedono il malfunzionamento o l'assenza di apposita segnaletica”.

La richiesta dei due consiglieri segue di una settimana un'altra mozione, relativa sempre alla messa in sicurezza dell'abitato di Loppio, depositata lo scorso 9 giugno da Moiola, Bianchi ed Erman Bona (Impegno per Mori). Nel documento si evidenziava in particolare il tratto stradale della Ss24 che interessa Loppio sia “tra i più critici del Trentino, con flussi che sfiorano i 30mila passaggi al giorno e numerose giornate oltre i 20mila”. La situazione di maggior pericolosità, sottolineavano i consiglieri, è rappresentata dall'incrocio antistante il negozio di frutta e verdura “Duchi”, situazione per la quale nella mozione si propone “l'installazione di un semaforo a chiamata (pulsante/sensore interrato) per pedoni e automezzi al fine di mettere in sicurezza l'accesso”.