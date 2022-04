Samantha Cristoforetti è in orbita (VIDEO) per raggiungere la Stazione spaziale internazionale: il Falcon 9 è in viaggio

Dopo il conto alla rovescia i motori del Falcon 9, alto in tutto più di 70 metri, si sono accesi ed il razzo ha iniziato a salire nel cielo trasportando gli astronauti verso l'atmosfera