Scivola dalla parete e sbatte contro la roccia: 29enne elitrasportata al Santa Chiara

L'incidente è avvenuto oggi (31 ottobre) poco prima di mezzogiorno nella zona di Dro: sul posto si è diretto l'elisoccorso che ha trasportato la 29enne in ospedale per tutti gli accertamenti medici del caso

TRENTO. L'allarme è scattato nella giornata di oggi (lunedì 31 ottobre) quando mancavano pochi minuti a mezzogiorno: una 29enne è scivolata mentre stava affrontando, da prima di cordata, la via Argo sulla parete San Paolo a Dro, riportando diverse ferite.

La donna, secondo le prime informazioni di tratterebbe di una cittadina di nazionalità danese, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Trento dall'elicottero di soccorso, intervenuto sul posto insieme agli operatori del Soccorso alpino trentino. Durante la scalata, come detto, la 29enne sarebbe scivolata sbattendo durante la caduta contro la parete.

Dopo la chiamata d'emergenza sul posto si è portato l'elisoccorso con il tecnico che è stato calato in parete insieme all'equipe sanitaria. Dopo aver stabilizzato la donna, gli operatori l'hanno quindi caricata a bordo del mezzo per poi trasportarla in ospedale per tutti gli accertamenti medici del caso.