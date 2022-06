Si aggiravano tra i meleti per cercare nidi e portare via gli uccellini: denunciate due persone

TRENTO. Erano stati notati mentre con stivali in gomma e cerate si introducevano tra i meleti osservandone le chiome. Le successive attività di controllo avevano permesso di accertare che i due stavano prelevando nidi con all'interno piccoli di tordo bottaccio un'attività, purtroppo, piuttosto diffusa anche in Trentino.

È di due denunce (due persone di fuori provincia) il bilancio dell'operazione di contrasto al prelievo di uccellini dal nido nei meleti della media Val di Non. Un'operazione realizzata grazie alla collaborazione tra il Corpo forestale del Trentino ed i locali custodi forestali comunali.

Nei giorni scorsi, durante lo svolgimento di attività di vigilanza del territorio da parte dei custodi forestali dei Comuni di Ville d’Anaunia e Cles, sono state individuate due persone che, durante una giornata di pioggia intensa, provviste di stivali in gomma si allontanavano dall’auto per inoltrarsi nelle coltivazioni di melo presenti in zona, perlustrando con particolare attenzione le chiome degli alberi.

Le successive attività di osservazione e controllo - condotte dal personale del Corpo forestale del Trentino - hanno permesso di accertare il prelievo illecito di nidiacei, appartenenti alla specie tordo bottaccio (Turdus philomelos) conservati in una piccola borsa di plastica. Una volta recuperati, gli uccelli sono stati consegnati al Centro di recupero avifauna di Trento, gestito dalla Lipu, per le cure necessarie e per la successiva liberazione in natura una volta ritenuti abili al volo e autosufficienti.