Si schianta con la macchina contro un camion che poi si ribalta schiacciandola, Chiara è morta fra le lamiere: aveva 22 anni. Il drammatico incidente in Veneto

La giovane, secondo una prima ricostruzione, avrebbe invaso la corsia opposta e la sua auto è finita sotto il cassone di un camion per il trasporto per i rifiuti. L’impatto è stato violentissimo ed è costato la vita ad una 22enne di Vidor, Chiara Lando

TREVISO. Si chiama Chiara Lando ed aveva solo 22 anni la ragazza morta nelle scorse ore in un terribile incidente avvenuto a Caerano San Marco in provincia di Treviso. L'ennesima tragedia sulle strade venete.

Sulla dinamica esatta dello schianto e sulle cause a far luce saranno i rilievi effettuati dalla forze dell'ordine. Chiara è morta dopo lo schianto in auto contro un camion. Il conducente del mezzo pesante, rimasto ferito, è stato portato in ospedale.





Secondo una primissima ricostruzione che dovrà essere confermata, la ragazza avrebbe invaso con l'auto la corsia opposta scontrandosi contro il camion. L'autista, un 33enne, ha cercato di fare il possibile per evitare lo scontro, inutilmente. Il mezzo pesante è finito poi fuori strada e si è ribaltato, schiacciando parte dell'auto.

Immediatamente è stato dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con l'elicottero, un'ambulanza e le forze dell'ordine con i vigili del fuoco. Purtroppo medici e infermieri non hanno potuto fare nulla per salvare la vita della giovane.